Wolfsburger Fußballerinnen siegen klar in Bremen

Bremen (dpa/lni) – Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr Auswärtsspiel bei Werder Bremen klar gewonnen. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich an der Weser mit 5:1 (2:1) durch und liegt weiter auf Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern München.

Zsanett Jakabfi brachte die Niedersächsinnen am Sonntag mit einem Doppelpack in der 17. und 22. Minute früh in Führung. Zwar kam Werder durch Nina Lührßen noch einmal heran (31.), doch die deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf sorgte mit zwei Toren binnen kürzester Zeit für die Entscheidung (70./72.). Den Endstand erzielte Bremens Torhüterin Lena Pauels unfreiwillig per Eigentor (81.).

«Hintenraus wurden sie müde und dann haben wir uns auch die Chancen rausgespielt», sagte Oberdorf. Der Sieg hätte durchaus auch höher ausfallen können. «Nach der Halbzeit kann man viele Tore schießen, aber wenn wir am Ende 5:1 gewinnen, ist das in Ordnung.»

