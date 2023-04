Wolfsburger Frauen wollen zum sechsten Mal ins Finale

Wolfsburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen zum sechsten Mal das Endspiel der Champions League erreichen. Im Halbfinale treffen die deutschen Meisterinnen auf den englischen Spitzenclub WFC Arsenal. Das Hinspiel beginnt an diesem Sonntag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Die zweite Partie findet am 1. Mai in London statt.

Für die Wolfsburgerinnen spricht, dass sie in dem bedeutendsten europäischen Club-Wettbewerb noch nie gegen Arsenal verloren haben. Erst in der vergangenen Saison setzten sie sich im Viertelfinale mit 1:1 und 2:0 gegen die Engländerinnen durch. Hinzu kommt, dass bei Arsenal mehrere wichtige Spielerinnen verletzt sind. So erlitten Nationalmannschafts-Kapitänin Leah Williamson und EM-Torschützenkönigin Beth Mead jeweils einen Kreuzbandriss im Knie.

Allerdings setzte sich Arsenal im Viertelfinale verdient gegen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München durch. Das Endspiel findet am 3. Juni in Eindhoven statt.