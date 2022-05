Wolfsburger Frauen kurz vor dem Meistertitel

Essen (dpa) –

Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Die Tabellenführerinnen der Bundesliga gewannen am Mittwochabend mit 5:1 (3:1) bei SGS Essen und haben zwei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf die Titelverteidigerinnen des FC Bayern München.

Entschieden werden könnte die Meisterschaft bereits an diesem Freitag, wenn der FC Bayern sein Spiel in Leverkusen verlieren sollte. Ansonsten haben die Wolfsburgerinnen die Chance, ihren siebten Titelgewinn seit 2013 am Sonntag mit einem Sieg beim Tabellenletzten Carl Zeiss Jena perfekt zu machen.

In Essen brachte Dominique Janssen den VfL in der 17. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ewa Pajor (28.) und Tabea Waßmuth (33.) erhöhten auf 3:0, ehe Vivien Endemann die Gastgeberinnen in der 36. Minute wieder heranbrachte. Vor 942 Zuschauern trafen nach der Pause erneut Janssen (67.) und Sandra Starke (90.+3).