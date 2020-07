Wolfsburger Ersatz-Torwart Menzel wechselt nach Österreich

Wolfsburg (dpa/lni) – Ersatztorwart Phillip Menzel vom VfL Wolfsburg wechselt zur kommenden Saison zum SK Austria Klagenfurt nach Österreich. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Menzel war 2014 von Holstein Kiel zu den Niedersachsen gewechselt und spielte dort zunächst in der U17 und in der U19. Zuletzt stand er bei der Reserve-Mannschaft in der Regionalliga Nord im Tor und gehörte zum Kader des Erstliga-Teams. Austria Klagenfurt kämpft derzeit um den Aufstieg in die österreichische Bundesliga.

Club-Mitteilung