Wolfsburg will dänischen Stürmer Wind verpflichten

Wolfsburg (dpa) – Der dänische Erstligist FC Kopenhagen hat vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ein Angebot für Stürmer Jonas Wind erhalten. Wie der Nordclub aus der «Superligaen» auf seiner Webseite mitteilte, laufen derzeit Verhandlungen zwischen beiden Vereinen. Der 22-jährige Däne traf in der Liga bisher in 16 Spielen sechsmal ins Tor und bereitete vier Treffer vor. Wind könnte den VfL-Torjäger Wout Weghorst ersetzen. Der englische Premier-League-Club FC Burnley ist offenbar an einer Verpflichtung des Niederländers interessiert.

