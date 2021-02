Wolfsburg weiter unverändert, Bielefeld mit Bayern-Elf

Wolfsburgs Wout Weghorst (l) reagiert nach dem Spiel. Foto: Swen Pförtner/dpa

Bielefeld (dpa) – Champions-League-Anwärter VfL Wolfsburg beginnt sein Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld erneut mit unveränderter Startelf. VfL-Coach Oliver Glasner stellt somit in der sechsten Pflichtpartie in Serie dieselben Profis auf. Auch beim Aufsteiger Arminia Bielefeld gibt es für die Begegnung am Freitagabend (20.30/DAZN) im Vergleich zum 3:3 am vergangenen Montag beim FC Bayern keine Änderungen in der Startformation. Bei beiden Teams ist die Personallage entspannt.

Die Wolfsburger um Stürmer Wout Weghorst und Mittelfeldspieler Maximilian Arnold gehen als Tabellenvierter in die Partie und sind seit sechs Pflichtspielen ohne Gegentreffer. «Sie haben eine unglaubliche Mauer dahinten aufgebaut», sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN. Bielefeld mit Kapitän Fabian Klos braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib.

