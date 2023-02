Wolfsburg Verteidiger van de Ven: Premier League «ein Traum»

Wolfsburg (dpa/lni) –

Abwehrspieler Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg würde gerne eines Tages in England Fußball spielen. «Für mich war es immer ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. In der Premier League zu spielen ist aber auch ein Traum von mir. Diese Ligen sind der Wahnsinn», sagte das niederländische Innenverteidiger-Talent der Deutschen Presse-Agentur.

Er bekräftigte: «Wenn irgendwann mal eine richtig gute Mannschaft aus Spanien oder England kommen sollte, dann werde ich darüber nachdenken.» Seit dieser Bundesliga-Saison gilt der 21-Jährige als feste Größe in der Verteidigung des VfL, in der laufenden Spielzeit absolvierte er bislang alle Liga-Partien und wurde noch nicht einmal ausgewechselt.

«Wenn ein junger Spieler wie er keine Sekunde in der Bundesliga-Saison verpasst hat, dann ist das außergewöhnlich», sagte der neue Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte hinzu: «Micky hat sehr großes Potenzial. Wenn er weiter täglich an sich arbeitet und die gleiche Einsatzbereitschaft an den Tag legt, dann hat er eine große Zukunft vor sich.»

Zunächst einmal verfolgt der niederländische U21-Spieler aber mit den Niedersachsen das Ziel Europapokal: «Natürlich träume ich von der Champions League, aber das ist für uns aktuell kein Thema, der Abstand ist aktuell zu groß. Gerade geht es bei uns eher um Conference League oder Europa League.» Zuerst solle der Fokus aber auf der derzeitigen Situation liegen. Die Wölfe stehen in der Liga auf Rang sieben.