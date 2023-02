Wolfsburg verpflichtet Torhüterin Borbe von Werder Bremen

Wolfsburg (dpa/lni) –

Torhüterin Anneke Borbe verlässt im Sommer den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und schließt sich dem amtierenden Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg an. Die 22-Jährige wechselt zum 1. Juli ablösefrei zum Ligakonkurrenten und hat einen bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag unterzeichnet, teilten die Wolfsburgerinnen am Donnerstag mit. Beim VfL hat Borbe in Nationaltorhüterin Merle Frohms eine große Konkurrentin.

Die gebürtige Pinnebergerin spielt seit 2015 für Werder, schon im Alter von 16 Jahren absolvierte sie ihr Bundesliga-Debüt. Bislang kommt sie auf 60 Einsätze in der Frauen-Bundesliga und sechs im Pokal. Insgesamt absolvierte sie zehn Partien für verschiedene DFB-Teams.

«60 Einsätze können in diesem Alter noch nicht viele Torhüterinnen aufweisen. Ich bin sehr froh, sie ab dem Sommer in unserem Torhüterinnen-Team zu wissen und bin mir sicher, dass dieser Wechsel auch für Anneke nach dann acht Jahren bei Werder zum richtigen Zeitpunkt kommt», sagte Ralf Kellermann, der sportliche Leiter der Wolfsburgerinnen. Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer hatte zuvor in Mittelfeldspielerin Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim bereits einen Sommer-Neuzugang verkündet.