Wolfsburg verpflichtet Fußballerin Piljic aus Leverkusen

Wolfsburg (dpa) –

Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Katharina Piljic unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechselt die Mittelfeldspielerin zur neuen Saison von Liga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen nach Niedersachen. Bei den «Wölfinnen» hat die 22-Jährige einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.

«Sie ist in Leverkusen zu einer Leistungsträgerin gereift, und auch ihre Rolle in der deutschen U23-Nationalmannschaft zeigt auf, was der VfL in Zukunft noch von ihr erwarten kann», sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, über den Zugang.