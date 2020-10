Wolfsburgs Admir Mehmedi in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Athen (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat die erneute Teilnahme an der Europa League verpasst. Der Fußball-Bundesligist verlor am Donnerstagabend sein drittes und letztes Qualifikationsspiel bei AEK Athen 1:2 (1:0). Der Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi brachte die «Wölfe» zwar in Führung (45.+1 Minute). Doch der Portugiese André Simoes (64.) und Karim Ansarifard in der Nachspielzeit (90.+4) drehten für den zwölfmaligen griechischen Meister die Partie.

