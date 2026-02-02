Wolfsburg verkürzt Rückstand auf Bayern dank Beerensteyn

Wolfsburg (dpa) –

Torjägerin Lineth Beerensteyn hat dem VfL Wolfsburg einen erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr beschert. Beim insgesamt zähen 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln erzielte die niederländische Nationalspielerin beide Tore für den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Durch den Heimsieg verkürzten die Wolfsburgerinnen den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern wieder auf sechs Punkte. Köln ist Achter.

Beerensteyn (4. und 68. Minute) sorgte mit ihren Treffern für den 14. Pflichtspiel-Sieg im 16. Duell des VfL mit den Kölnerinnen. Für den vor allem im ersten Durchgang stark aufspielenden FC hatte Wolfsburgs Sarai Linder (22.) mit einem kuriosen Eigentor zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Nationalspielerin lenkte eine Flanke unglücklich ins eigene Tor.

Der Vizemeister hätte eigentlich bei Carl Zeiss Jena die Punktehatz wieder aufnehmen sollen. Die Partie beim Tabellenletzten war allerdings witterungsbedingt ausgefallen und soll am 18. März nachgeholt werden. Weiter geht es für Wolfsburg am kommenden Samstag in Bremen.