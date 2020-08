Wolfsburg und Eintracht Braunschweig vereinbaren Testspiel

Wolfsburg (dpa/lni) – Die beiden Rivalen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig haben für diesen Samstag kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Die Partie zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem Zweitliga-Aufsteiger findet um 11.00 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Wolfsburger AOK-Stadion statt. Am 5. September bestreiten die «Wölfe» zudem ein weiteres Testspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg. Aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet der Club in diesem Sommer auf ein Trainingslager im Ausland und wird deshalb ausschließlich in der Region unterwegs sein.

