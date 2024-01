Wolfsburg siegt im Testspiel gegen Schalke 3:2

Wolfsburg (dpa/lni) –

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist mit einem Sieg in das Fußballjahr gestartet. Im Testspiel gegen den Zweitliga-Traditionsclub FC Schalke 04 siegten die Niedersachsen am Samstag 3:2 (2:1). Die Treffer für den VfL im Trainingslager an der portugiesischen Algarve erzielten Jakub Kaminski (31. Minute), Vaclav Cerny (43.) und Dzenan Pejcinovic (80.).

Zu Beginn der Saison waren die Wölfe mit Europapokalambitionen in die Saison gestartet. Doch danach hinkte der Tabellen-Zehnte diesen Ansprüchen zu oft hinterher. Die Wolfsburger starten mit zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga. Am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky) reisen die Niedersachsen zum 1. FSV Mainz 05, eine Woche später wartet Aufsteiger 1. FC Heidenheim.