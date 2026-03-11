Wolfsburg schlägt Frankfurt – Pokal-Aus für Werder-Frauen

Wolfsburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen weiter vom elften DFB-Pokal-Sieg in nur zwölf Jahren träumen. Im Viertelfinale besiegten die «Wölfinnen» den Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0). Das Siegtor schoss Ex-Nationalspielerin Svenja Huth in der 35. Minute nur einen Tag nach ihrer Vertragsverlängerung bis 2027.

Der Erfolg der Favoritinnen war jedoch etwas glücklich. Die Frankfurterinnen waren vor allem in der zweiten Halbzeit das bessere Team. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Nationalspielerin Elisa Senß in der 61. Minute.

Die Vorjahresfinalistinnen von Werder Bremen sind dagegen überraschend ausgeschieden. Das Team von Trainerin Franziska Kromp verlor beim Bundesliga-Abstiegskandidaten SGS Essen mit 0:1 (0:1). Das entscheidende Tor schoss die Schweizerin Ella Touon in der 43. Minute.

Im Halbfinale muss Wolfsburg nun bei Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena antreten. Der FC Bayern empfängt die SGS Essen. Das ergab die Auslosung bei Sky durch die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast. Die Halbfinal-Partien finden vom 4. bis 6. April statt, das Finale in Köln-Müngersdorf wird am 14. Mai ausgetragen.