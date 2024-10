Wolfsburg-Profi Wimmer für zwei Spiele gesperrt

Wolfsburg (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg muss in den beiden nächsten Bundesliga-Spielen auf Patrick Wimmer verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Österreicher nach dessen Roter Karte bei der Heimniederlage am Sonntag gegen Werder Bremen (2:4) für zwei Partien.

Damit fehlt der 23 Jahre alte Außenstürmer dem VfL in der Begegnung am Samstag beim FC St. Pauli sowie am 2. November gegen den FC Augsburg. Für die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal am 29. Oktober gegen Borussia Dortmund ist Wimmer dagegen spielberechtigt.