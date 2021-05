Wolfsburg nach Champions-League-Qualifikation mit Topelf

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg geht in der Fußball-Bundesliga auch sein bedeutungsloses letztes Saisonspiel gegen Mainz 05 mit seiner vermeintlich besten Aufstellung an. Trainer Oliver Glasner ersetzt am Samstagnachmittag nur seinen verletzten Torwart Koen Casteels durch den Österreicher Pavao Pervan, ansonsten erhält kein weiterer Ersatzspieler eine Bewährungschance von Beginn an. Die Wolfsburger hatten die Qualifikation für die Champions League bereits am vergangenen Spieltag durch ein 2:2 bei RB Leipzig perfekt gemacht.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-702838/2

Homepage des VfL Wolfsburg

Homepage des FSV Mainz 05

Daten zum Spiel

Der Direktvergleich