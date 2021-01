Wolfsburg mit 3:0-Sieg gegen Freiburg auf Platz drei

Wolfsburgs Paulo Otávio (r) spielt gegen Freiburgs Wooyeong Jeong. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat seine Erfolgsserie auch gegen den SC Freiburg fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner besiegte die Badener zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga verdient mit 3:0 (2:0). Damit rückten die Niedersachsen auf den dritten Tabellenplatz vor. John Anthony Brooks in der 21. Minute, Top-Stürmer Wout Weghorst (39.) und Yannick Gerhardt (85.) erzielten am Sonntag die Tore für den VfL, der zu Hause in dieser Saison weiter ungeschlagen bleibt.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-246568/3

Neuigkeiten zum VfL Wolfsburg

Der Spielerkader des VfL Wolfsburg

Die Tabelle der Bundesliga

Neuigkeiten zum SC Freiburg

Der Spielerkader des SC Freiburg