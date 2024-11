Wolfsburg-Kapitän über Kritik: «Der muss nach München gehen»

Wolfsburg (dpa) –

Nach dem ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison hat Kapitän Maximilian Arnold den VfL Wolfsburg gegen Kritik von außen verteidigt. «Egal, wer pfeift: Ich finde, das wird dem nicht gerecht. Wer anderen Fußball sehen will, der muss nach München oder nach Leverkusen gehen. Die sind vom Niveau her anders als wir», sagte der 30-Jährige nach dem 1:0 (0:0) gegen Union Berlin. «Wer sind wir? VfL Wolfsburg! Wir sind keine Spitzenmannschaft!»

Vor dem Erfolg gegen Union waren die «Wölfe» in fünf Heimspielen sieglos geblieben. Auch diesmal tat sich der VfL lange schwer, traf erst in der 71. Minute durch Ridle Baku und musste sich in der ersten Halbzeit zeitweise einige Pfiffe der eigenen Fans anhören.

«Ich hoffe, dass wir mal in dem Umfeld kapieren: Wir haben von den letzten acht Spielen nur eines verloren. Wir haben die letzten fünf Spiele überhaupt nicht verloren. Wir haben in diesen letzten fünf Spielen nur zwei Gegentore kassiert», sagte Arnold. «Wir müssen wieder merken: Es kann hier etwas entstehen. Und wir müssen alle in dem Umfeld wieder positiver zu dem stehen. Es geht in die richtige Richtung!»