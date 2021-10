Wolfsburg in Salzburg gefordert: Weghorst fehlt

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Salzburg (dpa/lni) – Der VfL Wolfsburg will heute gegen Red Bull Salzburg endlich seinen ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison feiern. In den bisherigen beiden Gruppenpartien spielten die Niedersachsen gegen den OSC Lille und den FC Sevilla jeweils unentschieden. Nun geht es zum Tabellenführer (18.45 Uhr/DAZN).

Nach starkem Saisonstart in der Bundesliga schwächelte der VfL zuletzt. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es keinen Sieg, die zurückliegenden drei Begegnungen gingen verloren. In Österreich muss Trainer Mark van Bommel auf seinen besten Torjäger verzichten. Stürmer Wout Weghorst wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-655715/4

Informationen zum Spiel

Neuigkeiten zum VfL Wolfsburg

Der Spielerkader des VfL Wolfsburg

Die Tabelle der Bundesliga

Neuigkeiten zu RB Salzburg