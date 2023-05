Wolfsburg in Europa League? «Rübergespielt nach Leverkusen»

Wolfsburg (dpa) –

Nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim geht es für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga nicht mehr nur um einen Platz in der Conference League. Zumindest vorerst verdrängten die Niedersachsen am Samstag sogar Bayer Leverkusen von Rang sechs und sind nun auch ein Anwärter für einen Europa-League-Platz.

«Jetzt haben wir den Ball ‚rübergespielt nach Leverkusen», sagte Kovac. Der bisherige Tabellensechste spielt erst an diesem Sonntag beim VfB Stuttgart und benötigt dort einen Sieg, um die Wolfsburger vor den letzten beiden Spieltagen der Saison wieder zu verdrängen.

Der VfL spielt noch beim Tabellenfünften SC Freiburg und gegen den Tabellenletzten Hertha BSC. Angesichts der Zuschauerzahl von nur 22 617 Besuchern in der Volkswagen Arena ist in Wolfsburg zwar keine Fußball- oder Europapokal-Euphorie zu erkennen. Kovac sagte dennoch: «Ich habe nach dem Spiel klipp und klar gesehen: Die Jungen und Mädchen, Damen und Herren draußen wollen, dass wir nächstes Jahr international spielen. Das wollen wir versuchen, hinzubekommen.»