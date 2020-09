Wolfsburg in der EL-Qualifikation in Albanien Favorit

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg will heute den nächsten Schritt zur Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League machen. Beim FK Kukesi aus Albanien ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner klarer Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen in die nächste Runde, in der FK Desna Tschernihiw aus der Ukraine auf die Niedersachsen warten würde, wäre in Tirana eine große Überraschung. «Das Wichtigste ist, dass unsere Leistung passt, und wenn die passt, werden wir auch eine Runde weiterkommen», sagte Glasner, der die Reise ins Corona-Risikogebiet relativ entspannt sieht und auf die Schutzmaßnahmen vertraut.

