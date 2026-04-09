Wolfsburg im Abstiegskampf einige Wochen ohne Wind

Wolfsburg (dpa) –

Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einige Wochen auf Stürmer Jonas Wind verzichten. Der Däne zog sich im Training erneut eine Muskelverletzung zu und muss bis auf Weiteres pausieren. «Das ist schade. Er hat gezeigt, wie wertvoll er für uns sein kann», sagte Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking. Wind hatte zuletzt beim 3:6 in Leverkusen getroffen. «Es gehört ein bisschen zu unserer Saison dazu, dass wir diese Art von Ausfällen haben», sagte der VfL-Coach.

Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt droht bei den Niedersachsen zudem Mattias Svanberg auszufallen. Der Schwede plagt sich mit Wadenproblemen herum, Hecking hat beim Mittelfeldspieler die Hoffnung auf einen Einsatz aber noch nicht aufgegeben.

Die Suche nach dem Erfolgserlebnis

Der neue VfL-Coach wartet weiter auf den ersten Sieg mit dem VfL Wolfsburg, der als Tabellenvorletzter aktuell vier Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz hat. «Ein Erfolgserlebnis wäre so eminent wichtig», sagte Hecking mit Blick auf das derzeit kaum ausgeprägte Selbstvertrauen der Niedersachsen. «Dann glauben sie auch, dass sie ein weiteres holen. Aber wir brauchen diesen ersten Schritt», sagte Hecking.

Routinier Christian Eriksen setzt im Abstiegskampf auch auf die Unterstützung der Fans. «Wir haben alle dasselbe Ziel: den Klassenerhalt. Aus dieser Situation kommen wir nur gemeinsam heraus», sagte der Däne der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».