Wolfsburg gegen Kiel: Nordduell im DFB-Pokal

Objekt der Begierde: Im DFB-Pokal stehen die Paarungen für die zweite Runde fest. Tom Weller/dpa

Dortmund (dpa) –

In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es Ende Oktober zum Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Diese Paarung zog Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Im Top-Duell treffen die Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.

Der Hamburger SV muss beim 1. FC Heidenheim antreten. Zu einem weiteren Bundesliga-Duell kommt es bei der Partie zwischen dem FC St. Pauli und der TSG Hoffenheim.

Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.