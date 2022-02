Wolfsburg gegen Hoffenheim vor bis zu 10.000 Zuschauern

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa) – Das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim darf am nächsten Samstag vor 10.000 Zuschauern stattfinden. Das gaben die Wolfsburger am Montag nach einer entsprechenden Genehmigung durch die Stadt bekannt.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte am Freitag eine nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Teilnehmern bei Freiluft-Veranstaltungen gekippt. Jeder Fußball-Club muss es sich aber weiterhin von den zuständigen Behörden vor Ort genehmigen lassen, wenn er seine Heimspiele gemäß der aktuellen bundeseinheitlichen Regelung in einem halbvollen Stadion oder vor maximal 10.000 Zuschauern austragen will. Die Wolfsburger stellten einen entsprechenden Antrag für ihr Heimspiel gegen Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und erhielten am Montag das Okay.

