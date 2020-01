Wolfsburg gegen Hertha BSC erneut ohne Pongracic

Marin Pongracic, hier für den RB Salzburg, am Ball. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Archiv

Wolfsburg (dpa) – Der Zehn-Millionen-Euro-Einkauf Marin Pongracic muss weiter auf sein Bundesliga-Debüt für den VfL Wolfsburg warten. Der kroatische Abwehrspieler wird auch am Samstag beim Heimspiel gegen Hertha BSC nicht zum Aufgebot der «Wölfe» gehören. «Marin Pongracic hat im Training einen Schlag auf den Fuß bekommen. Der ist jetzt so dick und geschwollen, dass er nicht in einen Fußballschuh passt. Marin wird uns nicht zur Verfügung stehen», sagte VfL-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag. Der 22 Jahre alte Pongracic war in der Sommerpause vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg gekommen.

Homepage des VfL Wolfsburg

Daten zum Spiel

Der Vereinsvergleich