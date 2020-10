Wolfsburg gegen Augsburg wieder mit Stammtorwart Casteels

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner steht vor dem Spiel mit Mund- und Nasenschutz in der Arena. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg kann beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder mit seinem Stammtorwart Koen Casteels antreten. Der 28 Jahre alte Belgier hatte die beiden vergangenen Spiele beim SC Freiburg und AEK Athen jeweils wegen Knieproblemen verpasst. Der erst am Donnerstag von Mainz 05 verpflichtete Ridle Baku sitzt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zumindest auf der Bank. Der nächste Neuzugang Maximilian Philipp gehört noch nicht zum Kader.

Beide Gegner hatten in den Tagen vor dem Spiel mit jeweils einem Ausfall für Aufsehen gesorgt. Beim FCA fehlt der erkrankte Trainer Heiko Herrlich, der in der Volkswagen Arena von seinem Assistenten Iraklis Metaxas vertreten wird. Die Wölfe müssen auf den Schweizer Nationalspieler Renato Steffen verzichten, der am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich aktuell in häuslicher Quarantäne befindet. Alle anderen Spieler wurden am Samstag einer weiteren Testreihe unterzogen. Ein weiteres positives Ergebnis vermeldete der VfL jedoch nicht mehr.

