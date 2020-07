Wolfsburg bei Viertelfinal-Einzug gegen Frankfurt oder Basel

Der VfL Wolfsburg würde bei einem Einzug ins Finalturnier zunächst gegen Eintracht Frankfurt oder den FC Basel spielen. Foto: Darius Simka/VfL Wolfsburg/dpa/Archivbild

Nyon (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg würde bei einem Einzug ins Finalturnier der Europa League zunächst gegen Eintracht Frankfurt oder den FC Basel spielen. Das ergab die Auslosung für die Endrunde in Nordrhein-Westfalen am Freitag in Nyon. Um im Viertelfinale Mitte August dabei zu sein, müssen die Niedersachsen allerdings einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Schachtjor Donezk aufholen.

Damit es zu einem deutschen Duell kommt, müsste die Eintracht zudem einen noch größeren Rückstand wettmachen. Der Fußball-Bundesligist hatte das Hinspiel gegen Basel zu Hause mit 0:3 verloren. Das Finalturnier der Europa League wird in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen vom 10. bis 21. August ausgetragen.

Zuvor soll das Rückspiel zwischen Donezk und Wolfsburg am 5. oder 6. August im ukrainischen Charkow stattfinden. Am Donnerstagabend hatte die Europäische Fußball-Union UEFA bekanntgegeben, «alle noch auszutragenden Champions-League- und Europa-League-Spiele in der Runde der letzten 16 werden im Stadion der Heimmannschaft gespielt». Die Wolfsburger hatten gehofft, dass die UEFA alle noch ausstehenden Rückspiele wegen der Corona-Pandemie nach Nordrhein-Westfalen verlegen würde.

