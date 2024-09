Wolf stirbt bei Autounfall nahe Bergen

Bergen (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen nahe Bergen (Landkreis Celle) mit einem Wolf zusammengestoßen. Das Tier habe plötzlich die Fahrbahn gekreuzt und sei daraufhin von dem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Der Wolf verendete am Unfallort.

Immer wieder kommt es in Niedersachsen zu Unfällen mit Wölfen, wenn die Tiere vielbefahrene Straßen oder sogar Autobahnen kreuzen. Nicht selten werden die Tiere dabei so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden müssen oder am Unfallort verenden. Allein 2024 gab es laut einer Tabelle des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Stand August 2024) in Niedersachsen 24 Verkehrsunfälle mit Wölfen, bei denen ein Tier zu Tode kam.