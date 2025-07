Wolf im Kreis Segeberg totgefahren

Wahlstedt (dpa/lno) –

Ein Wolf ist bei einem Verkehrsunfall nahe Wahlstedt (Kreis Segeberg) tödlich verletzt worden. Zu der Kollision war es am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Kreisstraße 87 zwischen Wahlstedt und Fehrenbötel gekommen, wie das Landesamt für Umwelt berichtete. Der Wolf erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden.

Ein Mitarbeiter des Wolfsmanagements barg den Kadaver. Das Tier soll in den nächsten Tagen zur veterinärpathologischen Untersuchung ins Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) nach Berlin gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen männlichen Wolf, aber sehr wahrscheinlich weder um den Vater-Rüden des Rudels im Segeberger Forst noch um ein lahmendes Tier.

Alter und Herkunft sollen mittels DNA-Proben im Senckenberg Institut in Gelnhausen bestimmt werden. Mit ersten Ergebnissen ist in zwei bis drei Wochen zu rechnen.