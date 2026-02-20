Wohnwagenauflieger stürzt um – Mann stirbt in Dassendorf

Dassendorf (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) unter einem Wohnwagenauflieger begraben und dabei tödlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe den auf einem Privatgrundstück abgestellten Auflieger am Freitagnachmittag zwar noch anheben können, teilte die Feuerwehr Dassendorf auf ihrer Homepage mit. Doch «leider kam für die Person jede Hilfe zu spät».

Wohnwagenauflieger werden in der Regel auf der Pritsche eines Pickups befestigt und wiegen üblicherweise rund 750 Kilogramm, wie die «Lübecker Nachrichten» berichteten. Das Modul sei offensichtlich umgestürzt und auf den Mann gefallen, der laut Polizei 65 Jahre alt war.