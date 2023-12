Wohnwagen in Zirkus-Winterlager niedergebrannt

Gokels (dpa/lno) –

Ein Wohnwagen ist auf dem Winterlagergelände eines Zirkus in Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am frühen Samstagmorgen vollständig niedergebrannt. Zwei weitere Wohnwagen seien durch die Flammen von außen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer wurden zwei Menschen an der Hand verletzt. Außerdem erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Brandursache habe die Kriminalpolizei Rendsburg die Ermittlungen übernommen.