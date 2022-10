Wohnwagen geht in Flammen auf: Autos durch Brand beschädigt

Albersdorf (dpa/lno) –

Auf einem Pendlerparkplatz an der Bundesstraße 431 bei Albersdorf (Landkreis Dithmarschen) ist am Freitagmorgen ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt niemand innerhalb des Wagens und es wurde niemand bei dem Brand verletzt, wie die Polizei der Leitstelle West am Freitagnachmittag mitteilte.

Demnach brannte auch das Zugfahrzeug aus und vier weitere Autos, die neben dem Wohnwagen standen, wurden durch das Feuer beschädigt. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße für knapp zwei Stunden bis circa 12.30 Uhr gesperrt werden. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angabe machen. Warum das Feuer in dem Wohnwagen ausgebrochen war, sei derzeit ebenfalls noch unklar.