Wohnwagen brennt – Mann schwer verletzt

Achim (dpa/lni) –

Bei einem Brand eines Wohnwagens in Achim nahe Bremen ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger rettete den Mann aus dem brennenden Wagen im Landkreis Verden und verletzte sich dabei leicht, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet den Angaben zufolge am Sonntagabend auf einem Hinterhof aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der 61-jährige Mann befand sich zu dem Zeitpunkt in dem Wohnwagen.

Ob die beiden verletzten Männer sich kannten, ist nicht bekannt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.