Wohnungsunternehmen rechnen mit massivem Neubau-Rückgang

Hamburg (dpa/lno) –

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) rechnet angesichts explodierender Bau- und Grundstückspreise mit einem massiven Rückgang beim Wohnungsbau. «Das, was gerade gebaut wird, wird sicher zu Ende gebaut. Beim Neubau allerdings sehe ich schwarz», sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Donnerstag. Unter Hinweis auf den Krieg in der Ukraine und die jüngsten Unklarheiten bei der Förderung energiesparender Gebäude durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geht Breitner davon aus, dass ursprünglich für den Neubau eingeplante Gelder nun in die Modernisierung und Sanierung von Wohnungsbeständen gesteckt würden.

Im vergangenen Jahr seien von den VNW-Unternehmen insgesamt 2243 Wohnungen fertiggestellt worden, 232 weniger als 2020. Die Zahl der Baubeginne sank den Angaben zufolge von 2602 im Jahr 2020 auf 1991 im vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite seien die Investitionen um 18,6 Prozent auf knapp 1,45 Milliarden Euro gestiegen, wobei knapp 51 Prozent in den Neubau geflossen seien.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete bei einem Hamburger VNW-Wohnungsunternehmen betrug im vergangenen Jahr im Schnitt 7,03 Euro pro Quadratmeter und damit etwa ein Prozent mehr als im Jahr 2020. Die Wohnungen liegen damit mehr als zwei Euro pro Quadratmeter unter dem Wert des Hamburger Mietenspiegels mit 9,29 Euro pro Quadratmeter. Zum Verband gehören den Angaben zufolge in Hamburg 51 Wohnungsgenossenschaften und 17 am Gemeinwohl orientierte Wohnungsgesellschaften. Sie verwalten rund 302.000 Wohnungen und damit 43 Prozent aller Mietwohnungen in der Hansestadt.