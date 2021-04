Wohnungsbrand verursacht 200 000 Euro Schaden

Ein Feuerwehrwagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg hat in der Nacht zum Ostermontag einen geschätzten Schaden von 200 000 Euro verursacht. Drei Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Mitbewohner im Haus hatten kurz vor Mitternacht Brandgeruch wahrgenommen, auch ein Rauchmelder schlug Alarm. Als Feuerwehrleute eintrafen, sahen sie Brandschein in der betroffenen Wohnung und hörten den Mieter, der um Hilfe rief. Er konnte seine Wohnung aber selbstständig verlassen. Auch die übrigen Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Wohnung brannte völlig aus, ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte die Feuerwehr verhindern.

