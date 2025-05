Wohnungsbrand mit 100.000 Euro Sachschaden

Osnabrück (dpa/lni) –

In Osnabrück hat ein brennender Kochtopf einen Wohnungsbrand verursacht. Die Familie, die in der betroffenen Wohnung lebte, konnte sich laut Polizei nach erfolglosen Löschversuchen selbst in Sicherheit bringen. Die Wohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar. Es sei ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden, so die Polizei.

Während des Brandes hatten die Rettungskräfte den Angaben zufolge das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert. Bis auf die Bewohner der Brandwohnung konnten nach dem Feuer demnach aber alle in ihre Wohnungen zurückkehren.