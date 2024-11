Wohnungsbrand in Rissen – Bewohner im Krankenhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem denkmalgeschützten Wohngebäude im Hamburger Stadtteil Rissen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte Mobiliar in einer Erdgeschosswohnung. Ein älterer Mann sei in seiner Wohnung im ersten Stock eingeschlossen gewesen und musste vom Balkon gerettet werden. Er wurde den Angaben nach mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Zudem sei ein Feuerwehrmann vor Ort wegen Kreislaufbeschwerden behandelt worden. Insgesamt neun Anwohner verließen das Gebäude den Informationen nach bereits vor Ankunft der Einsatzkräfte. Sie seien im Anschluss in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut worden.