Wohnungsbrand in Lübeck – Person im Haus vermutet

Lübeck (dpa/lno) –

In der Lübecker Innenstadt ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Es werde derzeit noch ein Mensch in dem Haus vermutet, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittag. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Die Löscharbeiten sollen sich laut Polizeisprecher schwierig gestalten.

Der Brand sei kurz vor 10.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Kanalstraße ist in voller Länge gesperrt. Laut Informationen der «Lübecker Nachrichten» ist die Feuerwehr mit zwei Leiterwagen vor Ort. Einsatzkräfte versuchten, mit Kettensägen in die Wohnung zu gelangen.