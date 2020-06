Wohnungsbrand im zehnten Stock: Drei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen eines Wohnungsbrands in einem elfgeschossigen Haus in Hamburg sind 45 Menschen in Sicherheit gebracht worden, drei von ihnen wurden verletzt. In einer leerstehenden Wohnung im zehnten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Steilshoop habe es aus bisher unbekannter Ursache gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Drei Personen wurden mit Rauchgasvergiftung oder Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Personen konnten in das Gebäude zurückkehren. Bis auf die Wohnung, in der es gebrannt hatte, konnten alle Wohnungen wieder betreten werden. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.