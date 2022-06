Wohnungsbrand: Berstende Fenster alarmieren Anwohner

Flensburg (dpa/lno) –

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg ist in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner habe gegen 3.00 Uhr morgens die Einsatzkräfte benachrichtigt, weil er nebenan brechendes Glas gehört und einen Einbruch vermutet habe, teilte die Polizei mit. Wie sich herausstellte, hatte das Feuer die Scheiben der Fenster gesprengt. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten – in der Brandwohnung hielten sich keine Menschen auf und die Bewohner der anderen Wohnungen konnten rechtzeitig evakuiert werden. Sowohl der Sachschaden als auch die Brandursache blieben zunächst unklar.