Wohnungsbrand am Neujahrsmorgen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa/lni) – In Wilhelmshaven ist am Samstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brands nicht da gewesen, die übrigen Bewohner des Hauses hätten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen können. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven mit.

Ein Zimmer der Wohnung habe im ersten Obergeschoss stark gebrannt, die Flammen hätten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus den Fenstern geschlagen. 47 Helfer der Feuerwehr löschten nach Angaben der Stadt den Brand. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder bezogen werden. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

