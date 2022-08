Wohnungen: Hanova bekommt Förderkredit aus EU-Programm

Hannover/Brüssel (dpa/lni) –

Die hannoversche Wohnungsgesellschaft Hanova erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Förderkredit über 60 Millionen Euro für die Schaffung bezahlbarer und energiesparender Wohnungen. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel ankündigte, soll das Geld in den Bau von 640 Einheiten fließen, die das kommunale Unternehmen in der niedersächsischen Landeshauptstadt plant. Darunter sind den Angaben zufolge auch 232 Sozialwohnungen. Der Kredit ist mit Garantien abgesichert.

Als eine zentrale Begründung für die Vergabe nannte die Brüsseler Behörde das Ziel, mehr Wohnraum für Bezieher geringerer und mittlerer Einkommen in Ballungsräumen anzubieten. Verbesserte Energieeffizienz ist ebenso ein Kriterium. Die hohe Inflation, fehlendes Baumaterial und Engpässe im Handwerk drohten den ohnehin engen Markt für günstige Wohnungen auch in Niedersachsen zusätzlich zu belasten, hieß es schon im Frühjahr aus der Immobilienwirtschaft. Die EIB mit Hauptsitz in Luxemburg unterstützt langfristige Investitionsprojekte, die im Sinne von EU-Politiken etwa zum Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt sind.