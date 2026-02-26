Wohnung komplett in Brand – Feuerwehr findet Toten

Bad Salzdetfurth (dpa/lni) –

Bei den Löscharbeiten eines Brandes im Landkreis Hildesheim ist ein Toter entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei ist die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzdetfurth aus bisher ungeklärten Gründen in der Nacht zu Donnerstag in Feuer ausgebrochen.

Ob es sich bei dem Toten um den Mieter der Wohnung handelt, kann die Polizei bisher nicht bestätigen. Die Bewohner der elf weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien evakuiert worden. Fünf von ihnen sollen sich Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkönnen.