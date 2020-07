Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Osnabrück ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt des Brandes war niemand in der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Die anderen Apartments im Haus seien während des eineinhalbstündigen Feuerwehreinsatzes evakuiert worden. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.