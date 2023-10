Wohnung in Hamburg durchsucht: Gefährliche Stoffe?

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei durchsucht seit Dienstagnachmittag eine Wohnung in Hamburg-Neuallermöhe, weil dort gefährliche Stoffe gelagert sein sollen. Die Polizei hatte nach Angaben eines Sprechers einen entsprechenden Hinweis erhalten und bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die Beamten trafen den 26 Jahre alten Wohnungsinhaber und eine Begleiterin vor Ort an. Nach Angaben eines dpa-Fotografen wurde ein Mensch abgeführt. Der Polizeisprecher konnte zunächst keine Festnahme bestätigen. Am Abend war auch unklar, ob wirklich gefährliche Stoffe gefunden wurden. An der Durchsuchung, die am Abend andauerte, sind laut des Sprechers auch Spezialisten der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes beteiligt.