Wohnmobile und Lagerhalle bei Brand stark beschädigt

Nortdorf (dpa/lno) –

Bei einem Brand in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind eine Lagerhalle und mehrere darin stehende Fahrzeuge stark beschädigt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster am Donnerstag mit. In der Halle standen drei Wohnmobile und ein Pkw, diese wurden laut dem Sprecher der Polizei stark beschädigt oder gingen in Flammen auf. Eine zweite, benachbarte Lagerhalle fing ebenfalls Feuer. Hier konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr das Schlimmste verhindern, die Halle trug nur leichte Schäden von der Hitze davon. Die Ursache für den Brand ebenso wie die Höhe des Sachschadens war laut Sprecher zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.