Wohnmobil rollt in die Elbe – Niemand verletzt

Ein Wohnmobil ist beim Einparten an der Elbe in Hamburg-St.-Pauli ins Wasser gerutscht. Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am St.-Pauli-Fischmarkt ist ein Wohnmobil in die Elbe gerollt. Menschen kamen nach Angaben der Hamburger Feuerwehr nicht zu Schaden. Die beiden Insassen hätten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen können, sagte ein Feuerwehrsprecher heute. Der Fahrer des zwölf Tonnen schweren Fahrzeugs habe rückwärts einparken wollen. Dabei sei das Wohnmobil über die Kaimauer ins Wasser gerutscht. Geistesgegenwärtig hätten sich die Insassen aus dem Fahrzeug befreit. Die Feuerwehr wollte das Fahrzeug mit ihrem neuen, 70 Meter hohen Teleskopkran bergen.

Der Parkplatz für Wohnmobile in der Nähe der Landungsbrücken bietet einen Blick über den Hafen und ist bei Campern sehr beliebt. Warum der Fahrer beim Einparken das Ende der Kaimauer übersah, war zunächst unklar.