Wolfsburg (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben in Wolfsburg ein Wohnmobil gestohlen. Das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug wurde am Samstagmittag entwendet, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den Wert des Wohnmobils nach den Angaben von Sonntag auf rund 32.000 Euro.