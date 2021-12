Wohnheim geplant: BSV will Ruf als Ausbildungsverein stärken

Buxtehude (dpa) – Handball-Bundesligist Buxtehuder SV ist dabei, seinen Ruf als erfolgreicher Ausbildungsverein weiter zu untermauern. Im geplanten Sparkassen-Neubau in der Bahnhofstraße soll ein Wohnheim mit 17 Mini-Appartements für Talente entstehen. Der Mietvertrag zwischen dem Club und dem Hauptsponsor ist bereits unterschrieben worden, wie der BSV am Dienstag mitteilte.

«Das ist ein Meilenstein für die Zukunft des Buxtehuder Handballs und für unsere weitere Arbeit von größter Bedeutung», sagte Peter Prior, der Manager des Frauen-Bundesligisten. Derzeit leben bereits 23 Mädchen in acht Handball-Wohngemeinschaften.

Nach Angaben des BSV haben seit 2012 bislang insgesamt 26 beim Club ausgebildete Spielerinnen mindestens den Sprung in die Bundesliga geschafft. Paradebeispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist Emily Bölk: Die 23-Jährige steht mittlerweile in Ungarn bei Ferencváros Budapest unter Vertrag und führt zurzeit das DHB-Team bei der Weltmeisterschaft in Spanien als Spielführerin an.

