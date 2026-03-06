Wohnhausbrand im Landkreis Diepholz – 350.000 Euro Schaden

Stuhr (dpa/lni) –

Bei einem Wohnhausbrand in Stuhr (Landkreis Diepholz) ist ein Schaden von mindestens 350.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden das Dach und das Obergeschoss des Hauses durch das Feuer am Donnerstagnachmittag stark beschädigt. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Die Hausbewohner hatten den Brand selbst bemerkt und konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend. Die Delmenhorster Straße (B322) musste dafür vollständig gesperrt werden. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.